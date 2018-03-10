Фото: Amic.ru

Чемпион мира, барнаулец Сергей Шубенков рассказал Amic.ru рассказал о своих главных впечатлениях от прошедшей зимней Олимпиады в Южной Корее.

"У меня примерно такие же впечатления были перед стартом, как перед летней в Рио-де-Жанейро, с жутким ощущением, что все плохо, все вокруг гады, зачем ее смотреть. Потом когда начались Игры, наши спортсмены стали завоевывать медали, гадкое ощущение сошло на нет. Стал наслаждаться и болеть за наших ребят, которые выступили очень достойно. Особенно порадовали хоккеисты. С Германий был такой финал, какой и должен был быть а Олимпийских играх. Следил за сноубордом, где выступала наша пара Виктор Уайлд и Алена Заварзина. К сожалению, было большое разочарование от их результата. Но это часть спорта", — сказал Сергей Шубенков.

Отметим, что на Зимних Олимпийских Играх в Пхёнчхане наши спортсмены завоевали 17 медалей, включая две золотых.