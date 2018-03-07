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По меньшей мере два человека стали жертвами падения вертолета Ми-8 в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам источника, предварительно, при крушении вертолета погранслужбы РФ один человек получил травмы, двое погибли, судьба еще четверых выясняется.

Собеседник агентства уточнил, что воздушное судно разбилось рядом с населенным пунктом Хильдехарой. "Место его падения находится в восьми километрах от границы с Грузией и в полутора километрах от погранзаставы", — цитирует агентство его слова.

В силовых структурах Чечни добавили, что информация о крушении Ми-8 поступила в правоохранительные органы в 13:15 по московскому времени. "На его борту могло находиться до десяти человек, включая экипаж. Сейчас эта информация уточняется", — отметил собеседник агентства.

Источник РИА "Новости" сообщил, что в районе крушения Ми-8, согласно предварительной информации, были неблагоприятные погодные условия. Предположительно, именно они и стали причиной падения воздушного судна.