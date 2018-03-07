Президент России Владимир Путин в интервью для фильма "Миропорядок 2018" признал, что ответный ядерный удар России, в случае нападения на нее, приведет мир к катастрофе, пишет "Лента.ру".

Документальный фильм выложен в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?" — сказал Путин.

При этом президент несколько раз подчеркнул, что Москва может применить ядерное оружие только в том случае, если система предупреждения о ракетном нападении зафиксирует старт ракет противника, рассчитает их траекторию и время падения головных частей на территорию России: "Это называется ответно-встречный удар. Если это решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить".

Он также обратил внимание, что вопрос об использовании ядерной кнопки некорректно задавать в отношении России, которая в никогда не применяла такое оружие.

"Во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе, мы никогда не применяли ядерного оружия — Соединенные Штаты применили против Японии", — сказал Путин.