Неизвестные обстреляли из травматического оружия трамвай "Чижик" в первый день выхода на линию, пассажиры не пострадали, сообщает "Интерфакс".

"Трамвай "Чижик" маршрута №8 следовал по проспекту Наставников в сторону станции метро "Ладожская". В районе перекрестка Наставников и Ленской лопнуло два стекла. Пассажиры не пострадали. Состав остановился, пассажиров высадили. После этого трамвай вернулся в депо. Причины произошедшего устанавливаются", — сообщили в пресс-службе ООО "Транспортная концессионная компания", подтвердив факт обстрела из травматического оружия.

Как сообщала пресс-служба городского комитета по транспорту, трамвай "Чижик" стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках концессионного соглашения. До 1 апреля проезд на маршруте будет бесплатным. После будет действовать стандартный городской тариф.