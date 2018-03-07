Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

С 1 мая 2018 года МРОТ повышается до 11 163 рублей и становится равен прожиточному минимуму.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом 26 января этого года. Ранее предполагалось довести МРОТ до прожиточного минимума с 1 января 2019 года.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума.