Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о четырех главных событиях в родовспоможении за последние шесть лет, позволивших сохранить жизни матерей и детей и увеличить число и доступность медпомощи в этой сфере, передает ТАСС.

Ключевым итогом глава ведомства назвала беспрецедентное для страны уменьшение уровня младенческой и материнской смертности, который достиг своего минимума за новейшую историю.

Министр также напомнила, что, по расчетам специалистов, показатель младенческой смертности должен был в прошлом году составить 7,5 на 1 тысячу родившихся живыми, а его удалось сократить до 5,5.

С 2012 года удалось снизить младенческую смертность на 36%, отметила Скворцова. В то же время материнская смертность, по данным за минувший год, составила 7,3, притом что в 2016 году этот показатель равнялся 10, а в 2012 году составлял 10,5.

Подобные достижения, по словам Скворцовой, были бы невозможны без появления надлежащей инфраструктуры, которая позволяет обеспечить безопасность родов для матери и для ребенка даже в случае наличия у него патологий.

В 2013 году, напомнила глава Минздрава, по поручению президента России была инициирована государственная программа по строительству перинатальных центров, которые появились не только в крупных мегаполисах, но и в районных центрах.

"Реализация программы позволила выстроить в стране трёхуровневую систему перинатальной помощи. 23 перинатальных центра из 32 запланированных программой уже оказывают медицинскую помощь беременным", — уточнила Скворцова.

Среди других важных явлений чиновник назвала развитие репродуктивной технологии, отметив, что за прошлый год было проведено порядка 66 тысяч циклов ЭКО, что на 39% выше результата 2016 года, когда было проведено 47,5 тысячи аналогичных циклов.

Кроме того, министр назвала успехом и совершенствование работы по профилактике абортов в стране. "Благодаря работе при женских консультациях и родильных домах более 1,5 тысячи кабинетов и центров медико-социальной и психологической помощи, а также взаимодействию с РПЦ, удалось существенно снизить число абортов в нашей стране: на 8% только за 2016 год и более чем на 25 % — за последние пять лет. Это позволило сохранить более 250 тысяч жизней", — подчеркнула министр Скворцова.