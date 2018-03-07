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Росгвардии разрешили охранять губернаторов: семеро на одного

, ИА "Амител"
На каждого главу субъекта РФ можно будет выделить не более 7 бойцов Росгвардии

Фото: otvet.imgsmail.ru

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Росгвардии охранять губернаторов на основании договора, сообщается на портале правовой информации.

Росгвардия сможет осуществлять охрану глав регионов России на основании договора, решение о заключении которого должен выдать президент.

Основанием для обеспечения охраной может стать обращение губернатора к президенту или решение правоохранительных органов. На каждого главу субъекта РФ можно будет выделить не более 7 бойцов Росгвардии.

Стоимость охраны губернаторов разработает правительство России, а все полученные таким образом доходы попадут в федеральный бюджет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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