Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Росгвардии охранять губернаторов на основании договора, сообщается на портале правовой информации.

Росгвардия сможет осуществлять охрану глав регионов России на основании договора, решение о заключении которого должен выдать президент.

Основанием для обеспечения охраной может стать обращение губернатора к президенту или решение правоохранительных органов. На каждого главу субъекта РФ можно будет выделить не более 7 бойцов Росгвардии.

Стоимость охраны губернаторов разработает правительство России, а все полученные таким образом доходы попадут в федеральный бюджет.