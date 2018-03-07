Житель штата Вирджиния по имени Брайан Торнхилл заставил десятилетнего сына бежать до школы под дождем в качестве наказания за хулиганское поведение, сообщает РИА Новости.

Мужчина опубликовал в Facebook ролик, в котором он едет на машине под дождем за ребенком, бегущим с огромным рюкзаком, и объясняет, что происходит. За четыре дня видео собрало более 26 миллионов просмотров.

"Мой сын попадал в неприятности в автобусе так часто, что его выгнали оттуда и запретили пользоваться им в течение трех дней, потому что он был немного хулиганом. Этого я не потерплю. И, собственно, поэтому он теперь должен бежать до школы ", — рассказал Торнхилл.

По его словам, расстояние до школы — одна миля (1,6 километра). Такой способ наказания сына он назвал "здоровым", напомнив о пользе физических нагрузок, и призвал вместо того, чтобы бить своих детей, "быть креативными" в том, как учить их ответственности.

Мужчина уверяет, что его сын бегает так всю неделю и поведение ребенка значительно улучшилось, что подтвердили учителя.