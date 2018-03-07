Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в эфире радиостанции "Эхо Москвы", обвинила журналисток в том, что они "ходят с голыми пупками", пишет "Дождь".

Накануне корреспондент "Би-би-си" Фарида Рустамова рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. По ее словам, инцидент произошел, когда она пришла к нему в кабинет взять комментарий. У Рустамовой есть запись диалога, поскольку она собиралась брать интервью и предварительно включила диктофон. Она, а также продюсер Дождя Дарья Жук были двумя из трех девушек, которые в феврале рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. Также, помимо трех журналисток, в домогательствах Слуцкого обвинила заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий все обвинения отверг.

По словам Плетневой, Слуцкий "может пошутить что-нибудь": "Но чтобы он оскорблял женщину, я в это никогда не поверю".

"Кроме того, хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками", — отметила депутат Плетнева.

Также она поддержала высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил журналисткам, которые считают работу в Думе опасной, сменить сферу деятельности.

"Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью. Если им здесь страшно и здесь их обижают, не надо сюда ходить. А то я смотрю, они целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду", — сказала Плетнева.

Она выразила сожаление, что Слуцкий "попал в эту историю".