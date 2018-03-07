Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе праздничного концерта в Театре Российской армии поздравил женщин-военнослужащих с праздником весны и вручил им ведомственные награды в преддверии Международного женского дня, сообщает РИА Новости.

"Поздравляя вас, я хотел бы пожелать не просто любви. Не так давно кто-то из ученых сказал, что любовь — это болезнь. Я бы хотел, чтобы это была не просто болезнь, а вселенская эпидемия, чтобы вам признавались в любви ваши дети и внуки, ваши близкие и друзья", — отметил Шойгу

Он подчеркнул, что именно 8 Марта для россиян является "стартом весны": "Это день, когда мы, может быть, с большей силой понимаем, какую ценность в нашей жизни представляете вы, наши замечательные женщины: мамы, бабушки, сестры, жены".

По его словам, каждая женщина России заслужила низкий поклон и сыновнюю благодарность от всех защитников Отечества.