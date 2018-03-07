Четверг, 8 Март, 05:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
550553
-8°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

ЦИК отчитался о расходах кандидатов в президенты на предвыборную кампанию

, ИА "Амител"
Общие расходы на предвыборные кампании восьми кандидатов составили более 1,3 миллиарда рублей

Фото: school-gerbi.ru

Центральная избирательная комиссия на официальном сайте отчиталась о расходах каждого кандидата на пост президента за две недели до момента голосования — по состоянию на 5 марта

Общие расходы на предвыборные кампании восьми кандидатов составили более 1,3 миллиарда рублей.

Больше других на предвыборную кампанию истратил председатель ЛДПР Владимир Жириновский - 376 миллионов 691 тысяча 663 рубля, указано в материалах. Всего на его избирательный счет на утро понедельника поступило 399 миллионов 436 тысяч 899 рублей.

Расходы участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца Владимира Путина к началу текущей недели составили более 347 миллионов рублей — второе место по расходам. По состоянию на 5 марта из общего фонда в 400 миллионов рублей, поступивших на избирательный счет кандидата, на начало недели было израсходовано 347 миллионов 214 тысяч 905 рублей.

Кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин тратит на предвыборную кампанию меньше остальных кандидатов, поскольку его расходы за две недели до выборов оказались равны 1,3 миллиона рублей. Всего в избирательный фонд претендента на высший государственный пост поступило 1 миллион 452 тысячи 483 рубля. Это значительно меньше, чем расходы других кандидатов в тот же период.

Расходы кандидата в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина на ведение кампании превысили 8,6 миллиона рублей из почти 9,7 миллионов рублей.

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский потратил пока 125 миллионов 80 тысяч 781 рубль. В целом на его избирательный счет с момента открытия поступило 142 миллиона 91 тысяча 468 рублей.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак по состоянию на начало текущей недели израсходовала на предвыборную кампанию более 138 миллионов рублей. Всего со дня открытия кандидатом избирательного счета в ее фонд было направлено 149 миллионов 314 тысяч 713 рублей.

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин почти израсходовал на свою кампанию почти все имеющиеся средства — 197 миллионов 56 тысяч 420 рублей из ранее наличествующих 197 миллионов 990 тысяч 244 рублей.

Выборы президента России пройдут в воскресенье 18 марта.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
02:32
Ученые выявили главный признак скорой смерти 0
01:49
Ученые: частая агрессия приводит к глубокой депрессии 0
00:44
Ученые из Томска проанализируют цифровую грамотность россиян 0
23:57
Железняк назвал жалким и неубедительным обоснование новых санкций 0
23:37
ЦИК отчитался о расходах кандидатов в президенты на предвыборную кампанию 0
23:21
Шойгу на 8 марта пожелал женщинам "вселенской эпидемии" в виде любви 0
22:42
Глава комитета Госдумы пристыдила журналисток за "голые пупки" 0
22:25
Житель США креативно наказал сына за плохое поведение 0
22:19
Росгвардии разрешили охранять губернаторов: семеро на одного 0
21:55
Призывники будут проходить обязательный психологический отбор 0
21:34
Скворцова увидела несколько событий в защите здоровья матерей и детей 1
21:12
Президент подписал закон о повышении МРОТ 3
20:46
Письмо Эйнштейна о теории относительности продали за $103 тысячи 0
20:28
Частный трамвай обстреляли в Петербурге в первый день работы 0
20:19
Путин выразил сомнение в нужности мира и человечества без России 1
19:46
Вертолет Ми-8 разбился в горах на юге Чечни 0
19:21
Группа "Ленинград" выпустила клип про русскую супергероиню к 8 Марта 0
18:46
Бухгалтер из Бийска предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей 0
18:26
Эксперты назвали популярные подарки к 8 Марта в 2018 году 0
18:04
Сергей Дугин поручил городским службам очистить крыши от снега и льда 0
17:49
Голландские студенты отбились от напавшего с двумя ножами мужчины 0
17:34
Исследование: женщины увеличивают доходы быстрее мужчин 2
17:17
Глава Барнаула распорядился убрать гололед с дорог и тротуаров города 8
17:02
Что нового покажет гостям выставки "Интурмаркет-2018" Алтайский край 0
16:46
Юные избиратели на Алтае будут бесплатно заниматься спортом 18 марта 2
16:36
Две пассажирские маршрутки столкнулись в Барнауле 0
16:21
Путин: США нагло обманули Россию при госперевороте на Украине 9
16:04
Первый самолёт рейса "Барнаул – Казань" совершил свой полет 7 марта 6
15:46
Обсуждение проектов "Комфортной городской среды" стартовало в Барнауле 0
15:36
Масштабная распродажа iPhone 6 "за копейки" стартовала в России 2
15:17
Шесть стационарных и девять передвижных ФАПов появятся на Алтае в 2018 году 1
15:05
Мэрия Барнаула накажет строителей за сломанные бордюры на новой дороге 8
14:54
Экс-звезда фильмов для взрослых подала в суд на Трампа 0
14:29
Молодым избирателям из Барнаула дадут бесплатно поплавать в "Оби" 18 марта 8
14:21
Unicorn Capital Partners купит крупнейшего производителя макарон на Алтае 6
14:17
Дорожники ведут круглосуточное патрулирование на алтайских трассах 0
14:14
Знаменитый мост, по которому гулял патриарх Кирилл, демонтировали на Алтае 4
14:02
Должен всем: Сбербанк обанкротил барнаульского строителя Сергея Мудрика 11
13:53
50 женщин по имени Марта получат пенсию в Алтайском крае 0
13:38
А вы что будете дарить своим женщинам на 8 Марта: опрос Amic.ru 5
13:33
Житель Камня-на-Оби получил 15 лет колонии за убийство двух собутыльников 1
13:26
И так бывает: что подарить на 8 Марта, если нет денег 0
13:19
Губернатор Карлин назвал лучших женщин Алтайского края 3
13:14
Более половины косметологов в РФ работают с нарушениями 1
13:01
Молодые избиратели, голосующие впервые, получат сувениры от крайизбиркома 7
12:48
Артисты из Алтайского края примут участие в церемонии открытия Паралимпиады 0
12:36
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии 2
12:23
Снег убирают, грунт завозят: как в Барнауле готовятся к паводку-2018 1
12:16
Неизвестные попытались поджечь дом жителя Алтайского края 0
12:01
Дамбу в алтайском селе, едва не смытом паводком, построят за 192 млн рублей 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.