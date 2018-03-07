Центральная избирательная комиссия на официальном сайте отчиталась о расходах каждого кандидата на пост президента за две недели до момента голосования — по состоянию на 5 марта

Общие расходы на предвыборные кампании восьми кандидатов составили более 1,3 миллиарда рублей.

Больше других на предвыборную кампанию истратил председатель ЛДПР Владимир Жириновский - 376 миллионов 691 тысяча 663 рубля, указано в материалах. Всего на его избирательный счет на утро понедельника поступило 399 миллионов 436 тысяч 899 рублей.

Расходы участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца Владимира Путина к началу текущей недели составили более 347 миллионов рублей — второе место по расходам. По состоянию на 5 марта из общего фонда в 400 миллионов рублей, поступивших на избирательный счет кандидата, на начало недели было израсходовано 347 миллионов 214 тысяч 905 рублей.

Кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин тратит на предвыборную кампанию меньше остальных кандидатов, поскольку его расходы за две недели до выборов оказались равны 1,3 миллиона рублей. Всего в избирательный фонд претендента на высший государственный пост поступило 1 миллион 452 тысячи 483 рубля. Это значительно меньше, чем расходы других кандидатов в тот же период.

Расходы кандидата в президенты от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина на ведение кампании превысили 8,6 миллиона рублей из почти 9,7 миллионов рублей.

Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский потратил пока 125 миллионов 80 тысяч 781 рубль. В целом на его избирательный счет с момента открытия поступило 142 миллиона 91 тысяча 468 рублей.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак по состоянию на начало текущей недели израсходовала на предвыборную кампанию более 138 миллионов рублей. Всего со дня открытия кандидатом избирательного счета в ее фонд было направлено 149 миллионов 314 тысяч 713 рублей.

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин почти израсходовал на свою кампанию почти все имеющиеся средства — 197 миллионов 56 тысяч 420 рублей из ранее наличествующих 197 миллионов 990 тысяч 244 рублей.

Выборы президента России пройдут в воскресенье 18 марта.