Член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк уверен, что попытки обосновать новые ограничительные меры против России выглядит у США жалко и неубедительно, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что новые американские санкции в отношении Москвы могут последовать в течение ближайшей недели.

"Попытки США обосновать новые санкции против России ухудшением ситуации на Украине выглядят жалко и неубедительно", — заявил Железняк.

Он обратил внимание, что в Европе и мире вызывает раздражение и усталость как затяжной конфликт на юго-востоке Украины, так и не имеющее перспектив финансирование Вашингтоном властей в Киеве.

Железняк подчеркнул, что европейские страны несут существенные потери от навязанной американскими партнерами антироссийской санкционной политики, и все чаще здравомыслящие политики на континенте заявляют о необходимости ее отмены.

"Поэтому давление Вашингтона на Европу будет приобретать все новые формы, включая торговые войны, требования наращивать военные бюджеты, шантаж выходом из международных соглашений, запугивание несуществующей российской агрессией и сохранение очагов напряжённости в разных регионах мира", — заключил Железняк.