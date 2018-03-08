Ученые из Томского госуниверситета приступили к реализации проекта "Новая грамотность" с целью проанализировать цифровую грамотность россиян, сообщает "Русская планета".

В основе исследования — способность личности вести продуктивное общение в условиях цифровизации. Речь идет не просто о соблюдении правил русского языка, но и об умении вести диалог в условиях внедрения новых технологий.

По словам экспертов, благодаря развитию интернет-коммуникаций у граждан формируется и "новая грамотность" — ее характеристики ученые определят по стратегии восприятия текстов о цифровых технологиях и анализу развития языковых процессов.