Разбившийся в Чечне вертолет упал в пропасть с высоты 150 метров при высадке двух пограничников, сообщил в своем телеграме глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"На данный момент предварительная информация по крушению вертолета Ми-8 следующая. Сегодня вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итумкалинского района, полетел, чтобы отвезти пограничников на заставу", — написал Кадыров.

"Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть", — добавил глава Чечни.

Он сообщил, что на месте крушения были найдены пятеро погибших и двое пострадавших.

"Один из них скончался в республиканском госпитале, а второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас он под бдительным контролем врачей, ведутся консультации. Если состояние бойца позволит, то он будет перевезен в госпиталь в Москву", — заключил Кадыров.