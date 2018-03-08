Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, а также прочитал им стихотворение поэта Андрея Дементьева, пишут "Известия".

Глава государства обратился к россиянкам с традиционным поздравлением, отметив, что "сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична".

Президент обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей.

"Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи", — сказал Путин, прочитав отрывок из стихотворения Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны…".

Я знаю, что все женщины прекрасны. И красотой своею и умом. Еще весельем, если в доме праздник. И верностью, – когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. И молодость ее… И материнство, И седина, когда пора пришла. Покуда жив, – я им молиться буду. Любовь иным восторгам предпочту. Господь явил нам женщину, как чудо, Доверив миру эту красоту. И повелел нам рядом жить достойно. По рыцарски – и щедро, и светло. Чтоб души наши миновали войны И в сердце не закрадывалось зло. И мы – мужчины – кланяемся низко Всем женщинам родной земли моей. Недаром на солдатских обелисках Чеканит память лики матерей.