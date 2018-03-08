Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Поздравление опубликовано на официальном сайте региона.

"Дорогие мамы, бабушки, сестры, жены и дочери!

Поздравляю вас с главным весенним праздником — Международным женским днем! С особым волнением 8 марта мужчины готовятся преподнести своим любимым яркие незабываемые подарки, произнести слова благодарности за поддержку, заботу, душевное тепло и доброту",- сказано в тексте поздравления.

Глава региона подчеркнул, что в современном обществе именно женщинам принадлежит ведущая роль в воспитании подрастающего поколения. Мамы готовят сыновей и дочерей к самостоятельной жизни, помогают им получить образование, развивать творческие способности, приобщиться к труду, состояться в профессии и стать достойными гражданами России.

"Убежден, что совместная работа органов власти и институтов гражданского общества принесет значимые результаты, гарантирует создание достойных условий для жизни и полноценного развития будущих поколений россиян",- считает Карлин.

Губернатор пожелал всем жительницам Алтайского края успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия.