Президент России Владимир Путин поздравил прекрасную половину человечества с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны...". Поздравление от главы российского государства показали в эфире телеканала RT.

"Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки... Только вы — женщины — способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером", — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что "женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины".

В конце поздравительной речи он прочитал стихотворение Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны...".