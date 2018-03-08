Компания McDonald's впервые в истории в честь праздника 8 Марта изменила на один день свой логотип. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Для этого компания просто перевернула наоборот свой логотип — букву "M" и получилась буква "W", означающая "Women" (женщины).

"Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин", — сказал член руководства McDonald's Уэнди Льюис.

В среду, 7 марта, подобная трансформация затронула лишь один логотип на столбе у ресторана быстрого питания в Калифорнии. В четверг, 8 марта, "W" вместо "M" можно будет увидеть на сайте компании и на приложениях для мобильных устройств.

