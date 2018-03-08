ЦИК не видит никаких правовых основания для снятия кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с нынешних выборов. Об этом пишет РИА "Новости".

"Еще раз обращаю внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата", — сказал замглавы Центризбиркома Николай Булаев

Между тем, глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила поставить жирную точку в истории с иностранными счетами кандидата от коммунистов.

"Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны", — отметила глава ЦИК.