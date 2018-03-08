Четверг, 8 Март, 17:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
549665
-8°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Новости

ЦИК не нашел оснований для снятия Грудинина с выборов

, ИА "Амител"
Памфилова предложила поставить жирную точку в ситуации с иностранными счетами кандидата от КПРФ Павла Грудинина

Фото: gi-wom.ru

ЦИК не видит никаких правовых основания для снятия кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с нынешних выборов. Об этом пишет РИА "Новости".

"Еще раз обращаю внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата", — сказал замглавы Центризбиркома Николай Булаев

Между тем, глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила поставить жирную точку в истории с иностранными счетами кандидата от коммунистов.

"Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны", — отметила глава ЦИК.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

8.03.2018 13:24
- гость -

Молодцы ЦИК - вначале запустили дезинформацию, а теперь признают, что они не могут его снять с выборов.

0  0
8.03.2018 13:47
месный

А не хочет ли памфилова рассказать как они не допускают самые многочисленные группы наблюдателей на эти выборы не давая им аккредитацию и опять фабрикуют дела и суды. Готовим маштабную фальсификацию, которой даже чуров позавидует, а памфилова? Правильно, тут правильные, не ручные, наблюдатели совсем не к месту.

0  0
8.03.2018 13:50
Podkop

Это единственный из всего цирка, кто может 5-10% набрать, поэтому не удаляют, иначе нет в РФ демократии и свободных выборов)

0  0
8.03.2018 14:42
- гость -

Правильно. Если Грудинина убрать, то на "выборы" точно никто не придет.А явка нужна кровь из носа.

0  0
8.03.2018 14:54
- гость -

8.03.2018 13:47
месный

Ололешиных соплежуев не пускают? Ну как же ты теперь?

0  0
8.03.2018 15:12
- гость -

А что там с поместьем Шувалова за 10 миллиардов и Медведева за 32 миллиарда? Причем все показано реально,а не виртуально с помощью мультиков.

0  0
8.03.2018 15:22
месный

8.03.2018 14:54
- гость -

какие соплежуи у Ололёши?
вот реальные соплежуи, смотри

http://rybka.fuckrkn.org/media/cache/de/e2/dee27f33da9b09ccc7ec59d4c379c3eb.jpg

вот ещё

http://rybka.fuckrkn.org/media/cache/48/aa/48aa68abf000e8a27667dba94a66cdd4.jpg

ну как?

0  0
8.03.2018 16:10
- гость -

Помимо 13 счетов в иностранных банках. Арбитражный суд признал на этой неделе сделку по передаче земли между ЗАО Совхоз и риэлторской компанией (которая подарила 37 млн. Грудинину) по цене заниженной в 37 раз незаконной.

0  0
8.03.2018 16:36
- гость -

Если Путин останется у власти, то я посоветую своим детям оставаться за границей-на перспективу делать здесь нечего.

0  0
8.03.2018 16:58
Проходимец

А правда что выборы президента РФ- это разводка для лохов? Я не верю, но люди говорят

0  0
8.03.2018 17:05
- гость -

Мясо, тебе ли не пофигу, кого не пускают? Ты все равно будешь из под дивана скулить, что навального не допустили.

0  0
8.03.2018 17:22
- гость -

8.03.2018 16:36
Правильно, у нас педерастия не приветствуется, да и мигранты себя ведут скромнее, а уж то, что ни они ни такие как вы тут не нужны и говорить нечего.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:25
Дмитрий Медведев поздравил россиянок с праздником 8 Марта 0
17:06
От -24 до +4: прогноз погоды в Алтайском крае на 9 марта 0
16:35
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала об особой миссии материнства 0
16:01
Микроавтобус загорелся в Барнауле утром 8 марта 0
15:23
Житель Алтайского края стал инвалидом после ДТП 1
15:02
Названа модель смартфона для лучших селфи 2
14:20
Поздравление под пикантным соусом: что готовят известные мужчины Барнаула 0
14:04
Боевики "Джейш аль-Ислам" взяли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии 6
13:35
Политики увидели след Путина в желании Синтии Никсон участвовать в выборах 0
13:06
ЦИК не нашел оснований для снятия Грудинина с выборов 12
12:36
Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в преддверии 8 Марта 1
12:00
Цветы, эклеры, "Руки вверх": жительницы Барнаула делятся снимками подарков 3
11:27
Иномарка оказалась на аллее проспекта Ленина в Барнауле после ДТП 3
11:04
McDonald's впервые истории изменил логотип в честь 8 Марта 3
10:34
Президент Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами Дементьева 3
10:04
Ксения Собчак попала в базу данных "Миротворца" 4
09:34
Губернатор Алтайского края Карлин поздравил женщин с 8 Марта 1
09:12
Что за праздник день обретения мощей святой блаженной старицы Матроны 1
08:48
Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравил жительниц Алтая с 8 марта 1
08:26
Семь пожарных тушили горящий дом в Камне-на-Оби 0
08:11
Украинская поп-рок-группа "Нервы" презентует в Барнауле новые песни 1
07:53
Как сотрудницы полиции Алтайского края сразились в вокальном баттле 2
07:31
Из прошлого с любовью: советские открытки к 8 Марта 0
07:15
Барнаульские онкологи выявили несколько случаев рака за один день осмотра 4
07:07
Какие фильмы посмотреть с любимой женщиной 8 марта в Барнауле 0
06:45
Мужчины Amic.ru поздравляют всех женщин с 8 марта 1
06:32
Карлин прокомментировал информацию о продаже Алтайкрайэнерго "МРСК Сибири" 2
06:26
Почему Международный женский день отмечают 8 марта? 33
06:03
Метель и гололедица: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 марта 0
05:49
Президент поздравил женщин с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева 2
03:41
Кадыров рассказал подробности падения вертолета в горах Чечни 0
02:32
Ученые выявили главный признак скорой смерти 3
01:49
Ученые: частая агрессия приводит к глубокой депрессии 0
00:44
Ученые из Томска проанализируют цифровую грамотность россиян 0
23:57
Железняк назвал жалким и неубедительным обоснование новых санкций 1
23:37
ЦИК отчитался о расходах кандидатов в президенты на предвыборную кампанию 0
23:21
Шойгу на 8 марта пожелал женщинам "вселенской эпидемии" в виде любви 0
22:42
Глава комитета Госдумы пристыдила журналисток за "голые пупки" 3
22:25
Житель США креативно наказал сына за плохое поведение 0
22:19
Росгвардии разрешили охранять губернаторов: семеро на одного 2
21:55
Призывники будут проходить обязательный психологический отбор 0
21:34
Скворцова увидела несколько событий в защите здоровья матерей и детей 2
21:12
Президент подписал закон о повышении МРОТ 8
20:46
Письмо Эйнштейна о теории относительности продали за $103 тысячи 0
20:28
Частный трамвай обстреляли в Петербурге в первый день работы 1
20:19
Путин выразил сомнение в нужности мира и человечества без России 6
19:46
Вертолет Ми-8 разбился в горах на юге Чечни 0
19:21
Группа "Ленинград" выпустила клип про русскую супергероиню к 8 Марта 0
18:46
Бухгалтер из Бийска предстанет перед судом за хищение 2,5 млн рублей 0
18:26
Эксперты назвали популярные подарки к 8 Марта в 2018 году 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.