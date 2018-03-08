ЦИК не видит никаких правовых основания для снятия кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с нынешних выборов. Об этом пишет РИА "Новости".
"Еще раз обращаю внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата", — сказал замглавы Центризбиркома Николай Булаев
Между тем, глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила поставить жирную точку в истории с иностранными счетами кандидата от коммунистов.
"Но поскольку он нас недостоверно проинформировал, мы обязаны, в соответствии с законом, опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации. Это не вопрос, хотим или не хотим, мы обязаны", — отметила глава ЦИК.
Комментарии
Молодцы ЦИК - вначале запустили дезинформацию, а теперь признают, что они не могут его снять с выборов.
А не хочет ли памфилова рассказать как они не допускают самые многочисленные группы наблюдателей на эти выборы не давая им аккредитацию и опять фабрикуют дела и суды. Готовим маштабную фальсификацию, которой даже чуров позавидует, а памфилова? Правильно, тут правильные, не ручные, наблюдатели совсем не к месту.
Это единственный из всего цирка, кто может 5-10% набрать, поэтому не удаляют, иначе нет в РФ демократии и свободных выборов)
Правильно. Если Грудинина убрать, то на "выборы" точно никто не придет.А явка нужна кровь из носа.
8.03.2018 13:47
месный
Ололешиных соплежуев не пускают? Ну как же ты теперь?
А что там с поместьем Шувалова за 10 миллиардов и Медведева за 32 миллиарда? Причем все показано реально,а не виртуально с помощью мультиков.
8.03.2018 14:54
- гость -
какие соплежуи у Ололёши?
вот реальные соплежуи, смотри
вот ещё
ну как?
Помимо 13 счетов в иностранных банках. Арбитражный суд признал на этой неделе сделку по передаче земли между ЗАО Совхоз и риэлторской компанией (которая подарила 37 млн. Грудинину) по цене заниженной в 37 раз незаконной.
Если Путин останется у власти, то я посоветую своим детям оставаться за границей-на перспективу делать здесь нечего.
А правда что выборы президента РФ- это разводка для лохов? Я не верю, но люди говорят
Мясо, тебе ли не пофигу, кого не пускают? Ты все равно будешь из под дивана скулить, что навального не допустили.
8.03.2018 16:36
Правильно, у нас педерастия не приветствуется, да и мигранты себя ведут скромнее, а уж то, что ни они ни такие как вы тут не нужны и говорить нечего.