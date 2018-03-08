Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в преддверии Международного женского дня, сообщает РИА "Новости".

On the eve of International Women’s Day, the mayor of @Paris , @Anne_Hidalgo campaigned for the Women’s Foundation. The message “MaintenantOnAgit” is projected onto the Eiffel Tower this Wednesday, March 7th from 7pm to midnight. pic.twitter.com/Th8A0Ywd6U — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 7 марта 2018 г.

Как сообщает издание, с 19.00 до полуночи по местному времени (21.00 – 02.00 мск) башню будет украшать надпись #Maintenant On Agit. Это означает "Пришло время действовать". Также называется французская организация, борющаяся за права женщин.

Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто "300-метровой башней".