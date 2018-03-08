Фото: instagram.com, pixabay.com

Жительницы Барнаула выставляют фотографии подарков, которые преподнесли им близкие в честь 8 Марта. Надо сказать, что ленты соцсетей сегодня буквально разрываются от количества букетов цветов.

🌸💕 Публикация от Катерина (@vk_viktorovna) Мар 7, 2018 в 8:37 PST

подарочки#всех девочек#девушек#женщин#с праздником⚘🍾🎁 Публикация от Юля (@yuliyamalysheva84) Мар 7, 2018 в 8:40 PST

Вот такой мне сделали подарок!😍😍😍 Публикация от Ольга (@ola_kolesnik) Мар 7, 2018 в 8:35 PST