Фото: instagram.com, pixabay.com
Жительницы Барнаула выставляют фотографии подарков, которые преподнесли им близкие в честь 8 Марта. Надо сказать, что ленты соцсетей сегодня буквально разрываются от количества букетов цветов.
такое нежное утро🌷 . я столько натворила красоты🙈 всю ее буду выставлять в профиле @lapushka_cake ❤️ . #торт #тортик #тортбарнаул #тортыбарнаул #тортназаказ #тортназаказбарнаул #тортыназаказбарнаул #барнаул #брн #капкейки #капкейкибарнаул #нежность #тюльпаны #клубника #пирожные #кремчиз #красныйбархат
Когда действительно доброе утро💐 С Праздником😻🌸 . . . . . . . . #vsco #vscorus #vscorussia #vscoaltay #russia #altay #vscobarnaul #barnaul22 #instabarnaul #insta #instagram #vscocamphoto #vscocolors #vsconature #vscopeople #happy #vscogood #goodday #music #goodmorning #hm #peope #good #cam #phorographer #girl #sport #motivation
Комментарии
Парад тщеславия... И при чём тут праздник.
Светке меньше всех повезло. ей сковородку подарили.
А Леська могла бы такие когти на показ не выставлять. УГ сплошное.
это ж надо какая светка нефартовая - сразу и сковороду и рукки верх ))))