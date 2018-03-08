Звезда культового сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон намерена принять участие в выборах на пост губернатора Нью-Йорка. Об этом пишет сайт газеты "Известия" со ссылкой на The New York Times.

Отметим, что во время телеконференции 7 марта губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо спросили, усматривает ли он чьи-то происки в том, что Никсон намерена в сентябре побороться с ним за пост губернатора на первичных выборах (праймериз) Демократической партии.

"Я думаю, что это, вероятно, либо мэр Нью-Йорка, либо Владимир Путин", — ответил губернатор, громко рассмеявшись.

Также он сказал, что предоставляет "великим следователям-журналистам возможность самим проверить факты и разнюхать правду".

В свою очередь, мэр города Билл Де Блазио высоко отозвался об активной жизненной позиции актрисы и иронично ответил на шутку Куомо о вмешательстве извне в промежуточные выборы.

"Я считаю важным, чтобы вы [журналисты] позвонили непосредственно Владимиру Путину и поинтересовались у него самого", — сказал мэр.