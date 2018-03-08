Канадские врачи и студенты медуниверситетов выступили против увеличения своих зарплат, сообщает сайт газеты "Известия".

По их мнению, такие прибавки неуместны на фоне низких заработных плат медсестер и сложностей с доступом к здравоохранению среди обычных пациентов.

"Наши медсестры, клерки и другие профессионалы работают в очень трудных условиях, а пациенты живут в условиях отсутствия доступа к необходимым услугами из-за резких сокращений, произошедших в последние годы",- сказано в открытом письме, которое они подписали.

Медики не хотят, чтобы им повышали зарплаты. Они считают, что эти деньги лучше передать системе здравоохранения, чтобы оказать помощь жителям провинций.