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Названа модель смартфона для лучших селфи

, ИА "Амител"
Лучшим смартфоном для селфи является HTC Desire Eye

Фото: pixabay.com

Российские эксперты назвали модель смартфонов, которая имеет камеру для лучших селфи, сообщает портал vistanews.ru.

Издание пишет, что сейчас при выборе модели телефона, покупатели больше обращают внимание на характеристику нового смартфона в разделе "камера", а не на другие важные моменты. В связи с этим государственная организация "Роскачество" провела исследование и назвала лучшие смартфоны для селфи.

Эксперты тестировали гаджеты из разных ценовых категорий. Тестировалась качество фотографий, сделанных на фронтальную камеру устройства. Оказалось, что лучшим смартфоном для селфи является HTC Desire Eye, который обогнал именитые iPhone X и Galaxy S8. HTC Desire Eye также имеет и свои недостатки при съемке, такие как: слишком яркие цвета, частичный цифровой шум и еще немного мелких минусов.

У этой модели есть автоматическая фокусировка, хорошее разрешениее фотографий, мощная вспышка и масштабирование.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.03.2018 16:22
- гость -

Лично я при выборе модели телефона больше обращаю внимание на характеристику аккумулятора, а не на другие важные моменты

0  0
8.03.2018 16:58
- гость -

не верю

0  0
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