Российский фильм "Лед" режиссера Олега Трофима вышел 7 марта в прокат Швейцарии, сообщает ТАСС.

Спортивная драма будет показана в центральных кинотеатрах страны на языке оригинала с английскими субтитрами.

Отметим, что в России премьера фильма состоялась еще 14 февраля. В первый день проката фильм стал лидером кинопроката, заработав около 200 млн рублей. Общие сборы уже превысили 1,2 млрд рублей.

Помимо Швейцарии фильм покажут в Женеве, Берне, Лозанне, Лугано, Монтре, Базеле, Люцерне и Цюрихе. На март этого года запланирован выход фильма в прокат в Китае. Права на фильм были также приобретены в странах Балтии, бывшей Югославии и Латинской Америки.

Картина рассказывает о судьбе фигуристки Нади, которая из-за ошибки партнера получает травму и попадает в больницу. Рядом с Надей появляется хоккеист Саша, которому предстоит вернуть бывшей чемпионке веру в себя и помочь осуществить мечту.



