Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова поздравила жительниц России с 8 Марта. Поздравление опубликовано на сайте омбудсмена.

"Всё самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой. Мне хочется сказать об особой миссии материнства. Мы часто говорим, что забота о детях – это забота о нашем будущем. А что же сделать и как правильно об этом будущем позаботиться? Вот для этого нужно услышать маму, услышать женщину", — сказано в тексте поздравление.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , президент России Владимир Путин поздравил россиянок стихотворением Андрея Дементьева.