Боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам" взяли на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Ad-Diyar.

Боевики заявили, что они обстреляли российский самолет из пулеметов, когда транспортное судно заходило на посадку.

Боевики также отметили, что атака стала ответом на операцию правительства в Восточной Гуте.

Между тем, как пишет "РБК", исследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) назвали фейком это заявление. Специалисты сделали такой вывод на основе проведенного предварительного анализа. В частности, отмечает CIT, издание Addiyar не указывает ссылку на заявление группировки. Кроме этого, расследователям не удалось найти заявления боевиков о сбитии Ан-26 ни в англоязычном Twitter, ни в арабоязычном Telegram-канале "Джейш аль-Ислам".