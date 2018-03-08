Боевики террористической группировки "Джейш аль-Ислам" взяли на себя ответственность за крушение российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Ad-Diyar.
Боевики заявили, что они обстреляли российский самолет из пулеметов, когда транспортное судно заходило на посадку.
Боевики также отметили, что атака стала ответом на операцию правительства в Восточной Гуте.
Между тем, как пишет "РБК", исследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) назвали фейком это заявление. Специалисты сделали такой вывод на основе проведенного предварительного анализа. В частности, отмечает CIT, издание Addiyar не указывает ссылку на заявление группировки. Кроме этого, расследователям не удалось найти заявления боевиков о сбитии Ан-26 ни в англоязычном Twitter, ни в арабоязычном Telegram-канале "Джейш аль-Ислам".
Комментарии
Что бы не думали "эксперты CIT" и как бы там ни было на самом деле, одного этого заявления достаточно чтобы сия группировка прекратила своё существование.
Вообще то странно конечно, вроде победа уже одержана враг разбит, Верховный главнокомандущий прилетал принимать парад победы лично.И вот опять.
Как всегда в таких катастрофах будет виноват экипаж, неужели история с Кагалымавиа ничему эксперДов не научила...
Если у твоей машины спустит колесо - лично Путин виноват? Силен бродяга! Только вот все равно вроде про ИГИЛ речи не идет или у тебя другие знания?
За убийство Кеннеди, они не взяли на себя ответственность?
8.03.2018 14:22
- гость -
Губозакаточная машинка АГЗМ-2 у тебя есть?
15.01
Вы неадекват?
Действительно, победили же уже боевиков...