Информационный портал Amic.ru анонсировал выход нового телевизионного шоу "Кто на кухне хозяин", над которым мы работали совместно с телевизионным каналом "Катунь 24".

Известные мужчины Барнаула, среди которых были первый вице-президент Федерации кунг-фу России Владимир Сурков, заместитель председателя АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов, кандидат медицинских наук и гастроэнтеролог Денис Фуголь и учитель начальных классов высшей квалификационной категории школы №42 Барнаула Андрей Минаков под чутким руководством шеф-повара и владельца "Студии вкуса" Михаила Хмелинина готовили вкусный сюрприз для всех представительниц прекрасного пола на 8 марта.

Теперь видео этой программы появилось в сети, так что все читатели нашего портала могут посмотреть, из чего создавал блюдо "Весеннее настроение" Сергей Сурков, и что понимает под "Гармонией вкуса" Владимир Сурков. Главной задумкой стало то, что гости программы не знали, из чего им предстоит готовить, так что как они справились с поставленной задачей, смотрите в ролике.

Напомним, что блюда участников проекта "Кто на кухне хозяин" оценивали жюри, с которое вошли владелец Центра европейской косметологии Юлия Симон, руководитель интерьерного салона "VERDE DECOR" Яна Атюнина и редактор рубрики "Кухня" Amic.ru Мария Трубина.