Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с Международным женским днем россиянок. Видеопоздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с весенним праздником! С днем 8 Марта!Это всегда особый повод сказать Вам слова благодарности, которые идут от самого сердца! Спасибо за то, что Вы всегда рады! За то, что вы наполняет наш мир теплом, заботой и теплотой! Мы хотим, чтобы Вы всегда чувствовали поддержку с нашей стороны, меньше уставали и чаще улыбались!",- сказал глава российского кабмина.