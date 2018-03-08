Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в центре Киева в ночь на 8 марта, сообщает ТАСС.
Как сообщает издание, пострадавших нет. Злоумышленник стрелял по террасе ресторана. Затем помещение загорелось. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые ликвидировали пламя.
По данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Комментарии
На что спорим найдут руку кремля?
8.03.2018 19:14
- гость -
спорим, найдут не только руку, но и ногу и то место, из которого она растет? )
Цэ Эвропа!