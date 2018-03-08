Фото: vk.com/zoo_22

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в четверг, 8 марта, отмечает 60-летний юбилей.

Коллектив заведения поздравил своего директора в официальной группе зоопарка "ВКонтакте".

"Коллектив Барнаульского Зоопарка с огромным удовольствием и теплотой поздравляет Вас с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, нескончаемого энтузиазма (которым Вы способны заразить всех вокруг), новых идей, роста, процветания и большого счастья! Мы любим Вас",- сказано в тексте сообщения.

Ранее в интервью корреспонденту ИА "Амител" Писарев рассказывал, что Барнаульский зоопарк начинался буквально "с двух курочек и двух кроликов".

"С двух курочек и двух кроликов, которых купили в 90-х на Старом базаре и показывали их посетителям. Сначала это был зооуголок. Он не выполнял те функции, которые предписывает закон о зоопарках. Поэтому сегодня мы говорим, что зоопарк был образован в 2010 году, когда мы выполняем все функции зоопарка — образовательную, научную. И, конечно же, основную функцию всех зоопарков — это восполнение видового многообразия на планете. Уж в этом-то году мы с этой задачей справились на "отлично",- рассказывал юбиляр.

В этом же интервью Писарев говорил о любви к животным и о том, как общается с ними:

"Мы всегда стараемся сделать как можно интереснее пребывание гостей в нашем зоопарке, поэтому и разговариваем с животными. Могу на эту тему говорить очень много. У нас особые отношения со многими животными. Это внутреннее состояние мое и состояние животных. Это дорогого стоит. Вот это и есть любовь"- подытожил тогда Сергей Писарев.

Редакция ИА "Амител" присоединяется ко всем поздравлениям и желает юбиляру здоровья, процветания, счастья и всего самого доброго!