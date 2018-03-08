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Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отмечает 60-летний юбилей

, ИА "Амител"
Имя директора Барнаульского зоопарка известно многим

Фото: vk.com/zoo_22

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в четверг, 8 марта, отмечает 60-летний юбилей.

Коллектив заведения поздравил своего директора в официальной группе зоопарка "ВКонтакте".

"Коллектив Барнаульского Зоопарка с огромным удовольствием и теплотой поздравляет Вас с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, нескончаемого энтузиазма (которым Вы способны заразить всех вокруг), новых идей, роста, процветания и большого счастья! Мы любим Вас",- сказано в тексте сообщения. 

Ранее в интервью корреспонденту ИА "Амител" Писарев рассказывал, что Барнаульский зоопарк начинался буквально "с двух курочек и двух кроликов".

"С двух курочек и двух кроликов, которых купили в 90-х на Старом базаре и показывали их посетителям. Сначала это был зооуголок. Он не выполнял те функции, которые предписывает закон о зоопарках. Поэтому сегодня мы говорим, что зоопарк был образован в 2010 году, когда мы выполняем все функции зоопарка — образовательную, научную. И, конечно же, основную функцию всех зоопарков — это восполнение видового многообразия на планете. Уж в этом-то году мы с этой задачей справились на "отлично",- рассказывал юбиляр.

В этом же интервью Писарев говорил о любви к животным и о том, как общается с ними:

"Мы всегда стараемся сделать как можно интереснее пребывание гостей в нашем зоопарке, поэтому и разговариваем с животными. Могу на эту тему говорить очень много. У нас особые отношения со многими животными. Это внутреннее состояние мое и состояние животных. Это дорогого стоит. Вот это и есть любовь"- подытожил тогда Сергей Писарев.

Редакция ИА "Амител" присоединяется ко всем поздравлениям и желает юбиляру здоровья, процветания, счастья и всего самого доброго!

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.03.2018 18:36
- гость -

Пора на пенсию...

0  0
8.03.2018 19:20
Сергей Писар

Спасибо за заботу. Я на пенсии.))) Очень этому рад. Но планов еше на 60 лет.

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8.03.2018 19:36
Света и Николай Попковы (Медведева)_odnoklassniki

Поздравляю с юбилеем! Вы делаете доброе дело, которое и дальше должно жить и развиваться!

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8.03.2018 20:50
CALIBR

Искренне поздравляю с юбилеем , уважаю Вашу ,не побоюсь этого сказать,миссионерскую деятельность от слова благо твори .

0  0
8.03.2018 22:04
Оксана

Желаю Вам здоровья и энтузиазма, наш зоопарк отличается добрым отношением к зверям, их хорошо кормят и заботятся , это видно.

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