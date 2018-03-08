Фото: instagram.com, hsmedia.ru

Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина в четверг, 8 марта, отмечает день рождения. В этот день ей исполняется 35 лет.

Вместе с друзьями и мужем Бородина уехала отмечать свой день рождения в Италию.