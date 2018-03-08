Фото: instagram.com, hsmedia.ru
Ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина в четверг, 8 марта, отмечает день рождения. В этот день ей исполняется 35 лет.
Вместе с друзьями и мужем Бородина уехала отмечать свой день рождения в Италию.
Мне 35♥️♥️♥️ Спасибо вам за поздравления, все начали поздравлять ещё 7 марта утром))) спасибо вам)) я родилась 8 марта 1983 года в прекрасном городе Москва🌺 хочу сказать огромное спасибо моим родителям маме и папе, моей любимой Бабушке Гале , дедушке, моему отчиму Дженни , всей моей семье, за хорошее воспитание, за переживания, за нежность и любовь. Теперь у меня есть моя семья, которую мы создали с моим мужем, у нас прекрасные дети, мы любим друг друга, спасибо тебе любовь . Мои друзья... Их не так много, а может по вашим меркам, это очень много, но они частичка меня, без их общения я не могу)) люблю их очень) спасибо вам мои подписчики, вы тоже часть моей жизни, я рада что вы есть, что вам я не безразлична, что вы своей любовью ежедневно делаете меня сильнее ♥️♥️♥️♥️ и всех женщин с 8 мартаааааааа🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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