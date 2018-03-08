Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью ТАСС рассказала о секретах своей женственности.

Захарова призналась, что предпочитает носить высокие каблуки. Эту привычку она переняла у своей бабушки.

"Моя бабушка всегда ходила на каблуках, как правило, это был невысокий каблук или танкета. Вплоть до самого последнего года ее жизни у нее "нога была оформлена", — сказала официальный представитель МИД.

Также Захаровой не нравится навязывание стандартов стиля. По ее мнению, проявление несвободы -это "навязывание всем одной концепции того, во что нужно одеваться". Так, пресс-секретарь не прибегает к услугам стилистов, когда выступает на брифингах и посольских приемах, поскольку считает этот формат не "выходом в свет", а работой. Мария Захарова отметила, что на подобных мероприятиях она старается сохранить стиль Casual.

Кроме этого, официальный представитель МИД рассказала и про отдых. Отдыхает первая леди российской дипломатии, когда наводит красоту в своем доме. "Мне нравится отдых, но при этом он должен быть созидательным", — подчеркнула Захарова.