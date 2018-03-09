Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о "полном разрушении" России, если она будет игнорировать решения международных судов. Об этом сообщает RT.

Джабаров считает, что это "начало истерики".

"Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. Как только будет завершено строительство "Северного потока — 2", украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла", — отметил российский сенатор.

Лидер украинского государства ранее высказался относительно исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитным договорам.

"Если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться", — сказала Петр Порошенко.