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Слова Порошенко о разрушении России назвали началом истерики

, ИА "Амител"
Ранее Порошенко прокомментировал исполнение решения Стокгольмского арбитража

Фото: the-blogger.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о "полном разрушении" России, если она будет игнорировать решения международных судов. Об этом сообщает RT.

Джабаров считает, что это "начало истерики".

"Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. Как только будет завершено строительство "Северного потока — 2", украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла", — отметил российский сенатор.

Лидер украинского государства ранее высказался относительно исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитным договорам.

"Если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться", — сказала Петр Порошенко.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Партнёры

Комментарии

9.03.2018 09:39
- гость -

Началом? Да сей украинский клоун постоянно находится в состоянии либо истерики, либо блаженного дебилизма.

0  0
9.03.2018 11:08
- гость -

Насчет истерики не знаю, на Газпром-таки на 2,5 лярда попал и будет платить. И это только начало. Далее могут выставить счета за Крым и пр., а эуропейский суд на нашей стороне не будет

0  0
9.03.2018 16:18
- гость -

9.03.2018 11:08

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