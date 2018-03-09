Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о "полном разрушении" России, если она будет игнорировать решения международных судов. Об этом сообщает RT.
Джабаров считает, что это "начало истерики".
"Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. Как только будет завершено строительство "Северного потока — 2", украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла", — отметил российский сенатор.
Лидер украинского государства ранее высказался относительно исполнения решения Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитным договорам.
"Если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться", — сказала Петр Порошенко.
Комментарии
Началом? Да сей украинский клоун постоянно находится в состоянии либо истерики, либо блаженного дебилизма.
Насчет истерики не знаю, на Газпром-таки на 2,5 лярда попал и будет платить. И это только начало. Далее могут выставить счета за Крым и пр., а эуропейский суд на нашей стороне не будет
9.03.2018 11:08
Ваша сторона - это какая?