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Волжский русский народный хор выступит в Барнауле 9 марта

, ИА "Амител"
Выступление пройдет в концертном зале "Сибирь"

Фото: altairegion22.ru

Государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова выступит в Барнауле в пятницу, 9 марта. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

Выступление состоится в барнаульском концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). Коллектив представит программу "Эх, Самара-городок!".

В песнях и танцах раскрывают городскую историю о жизни и любви русского человека. В программе используют элементы театрализации, оригинальные исполнительские формы и яркие костюмы. Артисты представят как известные песни и танцы из репертуара коллектива, так и новые.

Начало концерта в 18.30.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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