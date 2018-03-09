Следователи назначили проверку по факту обнаружения мешка с человеческими кистями в Хабаровске. Об этом пишет РИА "Новости".
Между тем, в ведомстве заявили, что останки не имеют криминального происхождения. В мешке, тем не менее, находилось 26-28 пар отрубленных человеческих кистей рук. Отмечается, что по ним ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах.
Вместе с останками были найдены бахилы. Но о связях медицинских учреждений с этой находкой известно не было.
В СКР отметили, что найденные биологические объекты были утилизированы не предусмотренным законом способом.
Комментарии
А разве для опознания отрубают кисти рук, впервые слышу. Надо же до чего наши криминалисты додумались.
и где именно их нашли?
Обычно ещё и голову отрезают, если труп слишком гнилой.
9.03.2018 11:04
гость Да , есть такое. Если гнилостные изменения не позволяют использовать изображения для последующего отождествления и установления личности погибшего... Получить отпечатки пальцев рук в морге традиционным способом не представляется возможным, тогда Для этого требуется долгая и кропотливая работа паталогоанатома и криминалиста с кистями рук... Что бы получить отпечатки пальцев и попытаться по массивам установить личность .
21 век, людей не хоронят, а разбрасывают по частям...