Следователи назначили проверку по факту обнаружения мешка с человеческими кистями в Хабаровске. Об этом пишет РИА "Новости".

Между тем, в ведомстве заявили, что останки не имеют криминального происхождения. В мешке, тем не менее, находилось 26-28 пар отрубленных человеческих кистей рук. Отмечается, что по ним ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных телах.

Вместе с останками были найдены бахилы. Но о связях медицинских учреждений с этой находкой известно не было.

В СКР отметили, что найденные биологические объекты были утилизированы не предусмотренным законом способом.