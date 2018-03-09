Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Барнаула, которая украла у своей знакомой деньги через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве сообщают, что инцидент произошел в конце прошлого года. Женщина пригласила в гости знакомых. Когда хозяйка дома отвлеклась, одна из гостей взяла ее телефон, перевела через мобильный банк деньги себе на карту. Через некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу 5500 рублей и обратилась в полицию.
Подозреваемая задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Комментарии
.. и пароль знала????
Так там не нужен пароль
Мобильные приложения от Банков - зло. Для банков - кнопочные телефоны
При входе в приложение обязательно надо ввести пароль.
Заголовок не правильный, не было никакого мобильного приложения, из текста становится очевидно что перевод был осуществлён посредством смс-сообщения на номер 900.