Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Барнаула, которая украла у своей знакомой деньги через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве сообщают, что инцидент произошел в конце прошлого года. Женщина пригласила в гости знакомых. Когда хозяйка дома отвлеклась, одна из гостей взяла ее телефон, перевела через мобильный банк деньги себе на карту. Через некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу 5500 рублей и обратилась в полицию.

Подозреваемая задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.