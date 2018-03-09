Кризис мужского пола наблюдается сейчас в Америке, сообщает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

Статистика была приведена в рамках новой программы, посвященной американским мужчинам. Оказалось, что мужчины в США начали во всем уступать женщинам, и даже претерпевают физиологические изменения –– упадок тестостерона.

Также телеканал сообщил, что в Америке растет число самоубийств среди мужчин средних лет, а молодые люди демонстрируют низкие результаты в учебе, увлекаются видеоиграми, алкоголем, наркотиками, нарушают закон и в последнее время устраивают массовые расстрелы.

Кроме этого, мужчины в США живут в среднем на пять лет меньше, чем женщины. Также количество сперматозоидов в эякуляте резко сократился у мужчин. Сейчас эти показатели почти на 60% ниже, чем в 70-е годы. По мнению ученых, это произошло из-за снижения тестостерона.