Жители Барнаула выставляют фотографии своих кошек. На снимках взрослые питомцы и маленькие котята.
Какой красавчик Феликс сегодня заглянул😍 Такой дружелюбный и спокойный котик😽 Ему посчастливилось быть первым участником нашей акции "Мартовский кот"🙋♀️ Спешите и вы, акция действует до конца марта😉 По всем вопросам обращайтесь по телефону: 25 43 15😘 #ветеринарнаяклиникабагира #багира #лечимживотных #hill's #purinaproplan #purinaone #hills #Барнаул #кастрация #стерилизация #мартовскийкот #акция
Сонную кису вам в ленту!🐱 Я даже вам немного завидую.... Еще 3(!) выходных осталось! А я на работе😞 Столько всего интересного можно успеть сотворить за такие долгие выходные: встретиться с друзьями🍻, погулять⛅, пошопиться👗👒👠, съездить на природу🍗🍖 и хз еще чего😁😁😁 Нароооод! Не подведи! Оторвитесь по полной! Я в вас верю😘😘 #выходной #барнаул #8марта #праздники #лень #алтай #brn #barnaul #отдых
Немного о наших котах:) Маленький, красивенький котик Беляшик, подобранный около подъезда моей подругой и принятый нами в семью... Оказался водоплавающим. Любимое занятие- купаться. Не важно где. Под краном. В аквариуме. В собачьей миске. Причем в последнюю он садится, и методично расплескивает всю воду. А потом- с выражением хорошо сделанного задания идёт, оставляя везде мокрые следы, сушиться на кресло:) А Персиваль, черный кот,-из Персика он уже вырос- всего-навсего боится темноты:) и с криком встречает нас каждое утро перед спальней- Ну же, ну скорее! Свет включите!!!😁😁😁🐱🐈
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