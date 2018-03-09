Фото: vk.com/barneos22
Жаркая дискуссия разгорелась в паблике Barnaul 22 об измененном светофоре на проспекте Ленина. На перекрестке с улицей Северо-Западной была установлена дополнительная стрелка для поворота.
Горожане пишут, что стрелку установили еще 2 февраля. Одни считают, что такую же нужно установить и на противоположной стороне. Другие считают, что если установить такую же и на противоположной стороне, то ее все-равно не заметят водители. Третьи предложили написать заявление в комитет по дорожному хозяйству.
Комментарии
О чём статья ? Реклама паблика "Барнаул 22" ? Где схема ? Где мнение сторон ? Стрелку же не просто так поставили. Интересно новый редактор хотя-бы читает что журналисты пишут ...
О чем базар?Что за проблема?Ничего не понял,,
Опять этот мусор из мусорного ведра достали, под названием "брн22"
с какой стороны? пишут ни о чем