Фото: vk.com/barneos22

Жаркая дискуссия разгорелась в паблике Barnaul 22 об измененном светофоре на проспекте Ленина. На перекрестке с улицей Северо-Западной была установлена дополнительная стрелка для поворота.

Горожане пишут, что стрелку установили еще 2 февраля. Одни считают, что такую же нужно установить и на противоположной стороне. Другие считают, что если установить такую же и на противоположной стороне, то ее все-равно не заметят водители. Третьи предложили написать заявление в комитет по дорожному хозяйству.