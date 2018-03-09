Ученые НМИЦ здоровья детей Минздрава России выяснили, что каждый четвертый российский школьник тратит свои карманные деньги на чипсы. Об этом пишет газета "Известия".

Также школьники покупают на свои деньги булочки, конфеты и газировку. И только 10% учеников ничего не едят вне дома. Исследователи подчеркивают, что вкусовые предпочтения детей сильно зависят от родителей и рекламы, которую ученые предлагают ограничить.

На свои деньги школьники предпочитают покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты (20%) и газированные напитки (17%). Еще 10% детей едят только дома (у них либо нет карманных денег, либо они стесняются перекусывать в компании друзей).

Между тем, такие данные характерны для всех регионов России, в том числе и для Алтайского края.

"Оценка питания в Алтайском крае, проведенная сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета, продемонстрировала аналогичные результаты",- рассказала главный научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков Жанетта Горелова.

Она подчеркнула, что все зависит от взрослых. Родители должны рассказывать детям о пользе молока, творога, овощей, рыбы и мяса. Также они должны подавать пример своим детям.