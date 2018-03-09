Депутат Верховной рады Нестор Шуфричекст заявил, что нужно внести поправки в текст украинского гимна. Об этом пишет РИА "Новости".

По мнению Шуфровича, гимн нужно изменить, чтобы он не начинался "трагически". Депутат также отметил, что кусок "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля".

Политик напомнил коллегам, что в тексте гимна уже есть одна правка. Поэтому можно внести еще одну, сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , недавно частично изменился гимн Канады. Он официально стал гендерно нейтральным.



