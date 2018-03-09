23-летний мужчина в Вене напал с ножом на прохожих из-за "плохого и агрессивного настроения", сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в среду вечером. Злоумышленник набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их ножом, затем скрылся с места преступления. Три человека из одной семьи получили серьезные травмы: мужчина 67 лет, женщина 56 лет и 17-летняя девушка.

Позже мужчина вновь совершил нападение недалеко от места первого происшествия. Во втором случае пострадал один человек. Полиция задержала злоумышленника. Им оказался выходец из Афганистана.

Задержанный рассказал, что совершил оба нападения. Он заявил, что был в плохом и агрессивном настроении, разозлился на свою жизненную ситуацию.