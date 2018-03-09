Снежную и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 10 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день на большей части территории пройдет снег, в южных и восточных районах местами сильный снег, мокрый снег, местами гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица.

В ночь на субботу в Алтайском крае температура воздуха составит -9...-14 градусов, в южных районах -2...-7. Днем потеплеет до -1...-6 градусов, в южных районах до 0...+5. Ветер восточный с переходом на северный 3-8 местами порывы 11-16.

В Барнауле ночью 10 марта похолодает до -11...-13 градусов. Днем температура воздуха составит -1...-3 градуса. Ветер восточный с переходом на северный 4-9 метров в секунду.