Российский флаг бросил протестующий в бывшего главу избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на газету The New York Post.

Это произошло в тот момент, когда Манафорт выходил из суда. По решению судей он должен надеть электронный браслет, отслеживающий передвижения.

"Предатель! Покажи нам свой браслет!", — крикнул ему протестующий, после того, как бросил в него флаг.

Напомним, бывший глава избирательной компании Траммпа обвиняется в незаконной лоббистской деятельности в пользу политиков Евросоюза в интересах украинской Партии регионов. Следствие, считает, что Манафорт со своим помощником потратил не менее $2 млн через офшорные счета, вводя в заблуждение нанятые ими же легальные лоббистские компании. Манафорт вместе со своим помощником Ричардом Гейтсом был помещен под домашний арест осенью прошлого года по делу о вмешательстве России в выборы в США. В начале этого года Гейтса освободили.

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