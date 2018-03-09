Американские сенаторы призвал руководителя Госдепартамента США Рекса Тиллерсона срочно начать "новый раунд переговоров" с Россией по стратегической стабильности. Об этом сообщает RT.

Такое заявление сенаторы сделали после заявлений президента России Владимира Путина о новом не имеющем аналогов в мире российском вооружении.

"Стратегический диалог между США и Россией стал наиболее актуален после выступления президента Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерных вооружений, которые, как сообщается, развиваются в России, в том числе крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, которые в настоящее время не ограничены новым договором о СНВ-3 и дестабилизируют обстановку, если будут развернуты", — сказано в письме.

Политики просят в письме начинать диалог, несмотря на разногласия между двумя странами. Эти же сенаторы призвали приложить усилия для повышения прозрачности работы российских специалистов по совершенствованию нестратегического ядерного вооружения.

Напомним, 1 марта во время послания Федеральному собранию Владимир Путина представил новый ракетный комплекс "Сармат". Новый комплекс придет на смену РК "Воевода". Так, ракеты "Сармат" почти не ограничены по дальности, и системы ПРО будут почти бессмысленны для борьбы с такими ракетами. Также Путин показал и другие виды оружия. Путин предупреждает, что все это есть в наличии и хорошо работает.

"Нас никто не слушал. С нами никто по существу не хотел разговаривать. Послушайте сейчас".