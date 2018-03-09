Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что страна намерена сделать юань международной валютой. По его словам, это нужно сделать для того, чтобы увеличить открытость своей экономики и финансового рынка для внешнего мира. Об этом пишет "РБК".

Глава банка подчеркнул, что Китай последовательно открывал свою экономику для внешних игроков со времен подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) на рубеже 1980–1990-х годов. Дальнейшие мероприятия в этом направлении замедлили мировой экономический кризис.

Между тем, страна все-равно ведет политику дальнейшей открытости и развивает филиалы своих финансовых институтов за рубежом, а также приглашает к себе зарубежные кредитные организации для улучшения конкуренции в секторе.

"Одним из важных факторов является интернационализация юаня. Интернационализация юаня также способствует открытию всего финансового сектора Китая", — сказал Чжоу Сяочуань.

Юань- современная денежная единица Китайской Народной Республики, в которой измеряется стоимость жэньминьби. Входит в "корзину" специальных прав заимствования МВФ. Международное обозначение валюты в стандарте ISO 4217 — CNY. Один юань делится на 10 цзяо, которые, в свою очередь, делятся на 10 фэней. Например, сумма в 3,14 юаня произносится как 3 юаня 1 цзяо 4 фэня. Слова цзяо и фэнь также обозначают десятичные приставки 10−1 и 10−2 соответственно. В обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5 фэней, 1 и 5 цзяо, 1 юань.