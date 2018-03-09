Главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на Украине. Об этом пишет "РБК".

Его подозревают в подготовке терактов с целью покушения на высших должностных лиц Украины, в том числе на президента страны Петра Порошенко.

В суде отметили, что задержанный планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".